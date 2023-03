Stiri pe aceeasi tema

- Circa 7.500 de persoane, potrivit politiei, si-au strigat duminica furia in fata parlamentului din Atena, dupa catastrofa feroviara din Grecia, soldata cu 57 de morti si care este pusa pe seama unei erori umane, dar si a neglijentelor pe calea ferata elena, transmite AFP. Intre manifestantii din fata…

- Ciocniri violente au avut loc, duminica, intre politie si manifestant, in fata Parlamentului din Atena, in timpul unui miting de protest dupa dezastrul feroviar din Grecia, soldat cu moartea a 57 de persoane marti seara, relateaza AFP, citata de Agerpres. Manifestantii au incendiat cosurile de gunoi…

- Intre manifestantii din fata parlamentului din Atena si politisti au izbucnit ciocniri violente. Manifestantii au incendiat pubelele de gunoi si au aruncat cu cocteiluri Molotov, iar politia a raspuns cu gaze lacrimogene si grenade asurzitoare in plin centrul capitalei elene, scrie AFP, scrie Agerpres.Manifestantii,…

- Sute de oameni - studenți și angajați din domeniul feroviar - protesteaza in Atena, pentru a patra zi la rand, dupa tragedia feroviara. Premierul grec și-a cerut iertare, duminica, de la familiile celor care au murit sau au fost raniți in cea mai mare tragedie feroviara a Greciei. Rudele celor decedați…

- Mecanicul de locomotiva a cerut special sa conduca trenul, pentru a fi langa cele doua fiice ale sale care studiaza la Salonic, a dezvaluit jurnalistul jurnalistul Christos Vassilopoulos, la postul public ERT, informeaza publicația greaca ProtoThema . In accidentul feroviar, cel puțin 57 de oameni și-au…

- Anchetatorii au facut percheziții in gara din orașul grec Larissa in cadrul investigației privind accidentul feroviar de marți, 28 februarie, in care cel puțin 57 de persoane au murit dupa ciocnirea unui tren de pasageri cu un marfar, relateaza vineri AFP, citata de News.ro . „Politia a confiscat (…)…

- Bilanțul morților in tragedia feroviara din Grecia a crescut la 57. Alte 56 de persoane sunt date disparute in urma accidentului cumplit de marți noapte. Și un roman este dat disparut dupa ciocnirea frontala a trenurilor de pasageri și de marfa. Peste 500 de persoane participa la operatiunile de salvare…

- Protestatarii s-au ciocnit cu politia in fata sediului central al Hellenic Train din Atena - compania responsabila de intretinerea cailor ferate din Grecia. Proteste au avut loc, de asemenea, in Salonic si in orasul Larissa, in apropierea locului unde s-a produs dezastrul de marti seara, relateaza BBC.Un…