Ciocniri violente în Praga între poliție și manifestanți Politia ceha a facut uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa duminica impotriva unei manifestatii violente la Praga impotriva masurilor luate de guvern pentru limitarea raspandirii coronavirusului, informeaza Agerpres . Mai mulți suporteri ai unor echipe de fotbal din Cehia au participat, duminica, la Praga la o manifestație impotriva ministrului sanatatii, Roman Prymula. Polițiștii au incercat sa disperseze multimea, iar incidentele au degenerat. „Participantii au atacat politia fara niciun motiv”, a declarat presei seful politiei pragheze, Tomas Lerch. „Am recurs la tunuri cu apa, gaze lacrimogene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

