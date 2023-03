Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri au avut loc sambata, in vestul Frantei, intre politisti si manifestanti care se opun construirii unui rezervor mare de apa destinat irigatiilor agricole relateaza Reuters.Mii de manifestanti s-au adunat la locul viitorului rezervor, in districtul rural Sainte-Soline, unde o manifestatie asemanatoare,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca Guvernul trebuie sa gaseasca soluția de mijloc intre PNRR și realitatea din Romania in privința pensiilor de serviciu, pentru daca se va respecta „ad-litteram” ce scrie in PNRR atunci se vor „depopula” instituțiile de siguranța și ordine…

- Protestatarii suparati pe presedintele Emmanuel Macron si pe planul sau de crestere a varstei de pensionare s-au incaierat joi cu politia, au aruncat cu sticle incendiare, pietre, petarde si artificii, au vandalizat magazine, au blocat accesul la un terminal de aeroport, s-au asezat pe sinele de tren,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania”. El a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are…

- „Din punctul meu de vedere, avem o lege deja trecuta prin Parlament, prin avizele tuturor ministrilor si nu va ascund ca si astazi am avut o intalnire cu domnul prim-ministru si cu toti ministrii de resort, normal si ministrul Muncii, pentru ca el este seful de fila pe acest jalon si cautam solutiile…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania". Liderul PSD a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are obligatia…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Europa FM, ca Guvernul trebuie sa gaseasca soluția de mijloc intre PNRR și realitatea din Romania in privința pensiilor de serviciu, pentru daca se va respecta „ad-litteram” ce scrie in PNRR atunci se vor „depopula” instituțiile de siguranța și ordine…

- Grevele rafinariilor au continuat sambata in Franta si mai multe demonstratii au loc in toata tara, pe fondul furiei fata de Guvernul care a promovat cresterea varstei necesare pentru pensia de stat fara un vot parlamentar, transmite Reuters, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…