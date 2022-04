Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile disperarii și ale revoltei, deopotriva, fața de lockdown-ul impus de autoritați, in metropola chineza Shanghai, in lupta contra COVID-19, au aparut pe internet. In ciuda acestor masuri restrictive decise de autoritați, numarul cazurilor noi a continuat sa creasca. Shanghai-ul a raportat joi…

- China a criticat Statele Unite pentru ca a cerut personalului consular sa paraseasca orașul Shanghai, acuzand oficialii americani ca folosesc ca pretext incercarea eșuata a autoritaților chineze de a limita raspandirea Covid-19, in centrul financiar al țarii, scrie CNN. Luni, Departamentul de Stat al…

- De o saptamana, orașul Shanghai se afla in izolare totala in incercarea de a limita cel mai mare focar de COVID-19 de la izbucnirea pandemiei in Wuhan, in 2019. Locuitorii deja nu mai au rabdare și au inceput sa iasa in strada pentru a gasi mancare, iar situația nu pare sa se imbunatațeasca.

- Dupa o saptamana de carantina totala, in care nu au avut voie sa si paraseasca locuintele, indiferent de motiv, locuitorii din Shanghai urla noaptea de la geamuri. Imaginile cumplite au fost publicate pe Twitter de un realizator radio din SUA, Patrick Madrid.Intr o filmare din Shanghai, mii de oameni…

- Un total de 13.146 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate ieri in China, cea mai mare cifra de la varful primului val in urma cu peste doi ani, au anuntat autoritatile sanitare, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Este vorba despre „1.455 de pacienti cu simptome” si „11.691 asimptomatici” si „nu au…

- O noua mutatie a virusului SARS-CoV-2, mai exact o mutatie a veriantei Omicron, face ravagii in China. Un total de 13.146 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate duminica in China, cea mai mare cifra de la varful primului val in urma cu peste doi ani, au anuntat autoritatile sanitare. Este vorba…

- China a carantinat marți un oraș de 9 milioane de locuitori, in momentul in care țara se confrunta cu cel mai grav val epidemic din 2020, o evoluție care pune sub semnul intrebarii strategia zero-Covid, potrivit Le Figaro . Orașul industrial Shenyang (Nord-Est), unde se afla numeroase intreprinderi,…

- Gripa a revenit in Europa intr-un ritm mai rapid decat se aștepta in aceasta iarna. Specialiștii sunt ingrijorați de cazurile severe raportate, in timp ce cazurile de Omicron aglomereaza spitalele. Carantina, purtarea maștilor și distanțarea sociala au eliminat gripa iarna trecuta. Masurile au eredicat…