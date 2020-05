Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc astazi la Timisoara chiar in apropierea Sectiei 4 Politie. O femeie in varsta de 38 de ani a intrat fara a se asigura in intersectia strazii Ioan Plavosin cu Crisan si a lovit un autoturism condus de o soferita mai tanara. In urma impactului, tanara in varsta de 26 […] Articolul…

- La data de 27 mai 2020, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au intervenit la o locuința din comuna Unirea unde a fost semnalata o fapta de violența in familie. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit faptul ca, pe fondul unor discuții contradictorii, un barbat…

- Este vorba despre Bogdan,fratele vitreg al Biancai Dragușanu, care locuiește in Timișoara, scrie Cancan . Deși nu sunt extrem de apropiați, cei doi se ințeleg foarte bine. Bogdan este om un de afaceri respectat, cu o familie mare. In luna noiembrie a anului 2017, Bogdan și un bun prieten au fost confundați…

- O batrana din comuna Feldru a ajuns la spital dupa ce a fost agresta de soț. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Sambata 2 mai, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud au intervenit pentru aplanarea unui scandal izbucnit la locuința unor soți din localitatea Feldru. O femeie…

- Un barbat care i-a amenintat cu acte de violenta pe politistii Sectiei 24 prin intermediul unor videoclipuri aparute in spatiul public a fost depistat si retinut, duminica, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). Potrivit sursei citate, pe 20 aprilie, DGPMB, ca urmare…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și “amenințarea”. ,,In fapt, la data de 23 aprilie 2020, in jurul orei 20.00, un barbat, in varsta de 58 ani din localitatea Halchiu,…

- Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei a fost inregistrat, la data de 2 aprilie, un dosar penal avand ca obiect savarsirea a doua infractiuni de ultraj, fapte prevazute si ped. de art. 257, alin. 1 si 4 Cod penal rap. la art. 193 alin.1 din Codul penal, constand in aceea ca in…

- F.T. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus masura controlului judiciar pentru o ploiesteanca suspectata de comiterea a doua furturi dintr-un magazin. Comiterea infractiunilor a fost reclamata unui agent din cadrul Secției nr. 1 Poliție, de catre reprezentantul societatii…