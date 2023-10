Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, doua autospeciale de Politie au fost implicate intr-un grav accident care a avut loc in orasul Santana, judetul Arad, in timpul urmaririi unui autoturism in trafic. In urma impactului, patru politisti au fost raniti.

