Ciobanii spun că prețul mieilor este comparabil cu cel de anul trecut Ciobanii spun ca vor avea din belsug anul acesta sa scoata la vanzare. Pretul este comparabil cu cel de anul trecut. Crescatorii se plang ca nu prea au unde sa vanda marfa, de care profita din plin samsarii. In gospodaria unor crescatori din satul mehedintean Hinova, peste 40 de miei si 20 de iezi sunt pregatiți pentru a fi vanduți de Paste. Cei doi gospodari sunt bucurosi ca au scos usor animalele din iarna și promit un preț rozonabil. Sunt insa si ciobani care se plang ca nu prea au unde sa isi vanda marfa, iar de munca lor profita samsarii. In plus, in marile magazine pretul este mult mai mare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

