Cioban găsit mort după ce stâna a fost atacată de urs Ciobanul din Mureș cautat la limita dintre județele Suceava și Harghita, dupa ce a fugit de frica ursului care a ranit un alt cioban, a fost gasit mort. Conform unor surse din Poliție, ciobanul in varsta de 26 de ani a fost gasit mort sambata dimineața, in padure. Un urs a atacat, vineri seara, langa o stana din județul Harghita, o vaca. Trei ciobani au incercat sa alunge ursul. Unul dintre ei, un barbat de 45 de ani, a fost ranit grav de urs și a ajuns la spital cu multiple rani. Un alt cioban, in varsta de 26 de ani, a reușit sa fuga. Acesta era cautat in fondul forestier de echipe comune de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

