Cioban băgat în spital de proprietarul stânei Politistii doljeni au dispus retinerea unui barbat de 50 de ani, din Calafat, sat Golenti, acuzat de comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa. Potrivit oamenilor legii, inculpatul, care detine o stana in Golenti, a lovit cu pumnii si picioarele un barbat de 48 de ani, cioban la stana. Potrivit oamenilor legii, victima a fost agresata in seara zilei de 25 iunie.„Din cercetari s-a stabilit ca, in seara zilei de 25 iunie, ora 20.50, un barbat de 48 de ani, din comuna Cetate, angajat ca ingrijitor la o stana de animale din satul Golenti, pe fondul pierderii unor animale aflate in supraveghere,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

