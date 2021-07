Stiri pe aceeasi tema

- Richard Donner a murit la varsta de 91 de ani. Donner s-a nascut Richard Donald Schwartzberg, pe 24 aprilie 1930, in Bronx, New York. Spera sa devina actor, dar a facut cariera in lumea regiei, incepand cu...

- A murit regizorul Richard Donner, 91 de ani, ramas in istoria cinematografiei dupa ce a creat filmele Superman II, Arma Mortala 2, Arma Mortala 4 sau Talharii. Tristul eveniment a avut loc luni, iar vestea a fost confirmata chiar de soția sa, Lauren Schuler Dinner (72 de ani), care ii era și agent,…

- Regizorul rus Vladimir Mensov, al carui film "Moscova nu crede in lacrimi" a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film strain in 1981, a murit luni de COVID-19 la varsta de 81 de ani, au declarat colegii sai de la Institutul de Cinematografie "Gherasimov" din Moscova (VGIK), potrivit AFP.…

- DOLIU in media din Romania. Jurnalistul Florin Condurațeanu a MURIT, in urma unui stop cardio-respirator Jurnalistul Florin Condurateanu s-a stins din viata. Acesta a suferit un soc cardio respirator in cursul acestei zile. Doliu urias in Romania. Cunoscutul jurnalist si om de televiziune, Florin Condurateanu,…

- Actorul Ned Beatty, care a jucat in Superman și Deliverance, a murit in somn la varsta de 83 de ani duminica. Familia sa a declarat pentru TMZ ca a murit in casa sa din Los Angeles inconjurata de familie, dar nu a oferit alte detalii despre cauza morții. Celebrul actor era poreclit „Rețea”, deoarece…

- Este doliu uriaș in lumea muzicii populare romanești! Celebrul cantareț Corin Dobrinescu s-a stins din viața, dupa ce o mașina l-a lovit mortal. Vestea a fost un real șoc pentru apropiații și familia lui, fiind inca in stare de șoc. Iata cum s-a intamplat tragedia!

- Juan Joya Borja, celebrul comediant și om de televiziune, a incetat din viața la virsta de 65 de ani. Juan Joya Borja, poreclit „El Risitas” datorita rasului sau unic, suferea de o boala necruțatoare și era internat din luna septembrie a anului trecut la Spitalul Caridad din Sevilla. In ultimele saptamani,…

- Designerul Alber Elbaz, care a lucrat la unele dintre cele mai cunoscute case de moda din Franța, a murit la Paris, la varsta de 59 de ani. Celebrul creator de moda Alber Elbaz a murit la 59 de ani Din 2001, Elbaz a fost director artistic la Lanvin, unde s-a ocupat de rebranduire, pana a […] The post…