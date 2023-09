Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) iși continua și in acest an parteneriatul de prestigiu cu Berlinale Forum Expanded și Arsenal – Institute for Film and Video Art printr-un program special de scurtmetraje care aduce in atenția publicului romanesc lucrari inedite din arhiva…

- Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) iși continua și in acest an parteneriatul de prestigiu cu Berlinale Forum Expanded și Arsenal – Institute for Film and Video Art printr-un program special de scurtmetraje care aduce in atenți

- Conceputa ca o panorama a celor mai bune scurtmetraje experimentale și lucrari audiovizuale ale anului, Competiția Internaționala de Scurtmetraj a BIEFF revine cu 40 de titluri inovatoare, alese din cele peste 1500 de filme inscrise la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental…

- Competiția Internaționala de Lungmetraj a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF), dedicata filmelor care abordeaza intr-o maniera inovatoare convențiile limbajului cinematografic, revine cu titluri semnate de cei mai apreciați cineaști emergenți ai momentului.

- Continue reading S-a facut cel mare mare transfer din istoria unui club din Arabia Saudita. Un portughez cumparat cu zeci de milioane de euro vine sa joace cu Ronaldo in campionatul bogaților at Info real.

- Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) se intoarce in salile de cinema in perioada 26 septembrie – 1 octombrie. Ajuns la cea de-a treisprezecea ediție, BIEFF propune peste 30 de evenimente adresate atat publicului cinefil, cat și profesioniștilor din domeniul cinematografiei:…

- Pe 6 august, in 1917, incepea Batalia de la Marașești. In aceeași zi, dar in 1945, era la lansata prima bomba atomica, Little Boy, asupra orașului japonez Hiroshima, iar in 1972 se nașteau actrița Monica Davidescu și cantareața Geri Halliwell.

- Originara dintr-o influenta familie italiana și nascuta la Constantinopol in prima parte a secolului al XVI-lea, Ecaterina Salvarezzo a fost regina a Țarii Romanești timp de șase ani, perioada in care țara a cunoscut o dezvoltare remarcabila.