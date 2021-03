Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Alexandru Raicu a pierdut in turul secund al categoriei 73 kg, sambata, la turneul de judo Grand Slam de la Tbilisi. Raicu a trecut in prima runda de israelianul Yehonatan Elbaz, iar apoi a cedat in fata rusului Denis Iartcev. Alexandru Raicu a reusit anul acesta…

- Sportiva romana Monica Ungureanu s-a clasat pe locul 7 la cat. 48 kg, vineri, la turneul de judo Grand Slam de la Tbilisi, potrivit Agerpres. Ungureanu a trecut in primul tur de Gabriela Chibana (Brazilia), in optimi a invins-o pe Kristina Bulgakova (Rusia), dar a pierdut in sferturi in fata…

- Cei trei sportivi romani care au evoluat sambata la turneul de judo Grand Slam de la Taskent (Uzbekistan) au pierdut in fazele preliminare ale categoriilor la care s-au aliniat. La cat. 63 kg, Stefania Adelina Dobre a cedat in primul tur in fata sportivei algeriene Amina Belkadi.…

- Sportiva romana Loredana Ohai s-a oprit in optimile de finala ale cat. 57 kg, vineri, la Grand Slam-ul de judo de la Taskent (Uzbekistan), dupa ce a fost invinsa de taiwaneza Chen-Ling Lien. Ohai a intrat direct in turul al doilea, in care a dispus de Sevara Nisanbaeva (Kazahstan).…

- Dupa ce a anuntat saptamana trecuta ca nu va mai participa la turneul de la Doha, Simona Halep a declarat forfait si pentru competitia de la Dubai, care va avea loc saptamana viitoare. Concursul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) era, insa, mult mai important decat cel de la Doha, iar vestea retragerii…

- Chiar daca a spus pas competitiei din Qatar, in perioada urmatoare numarul 3 WTA va lua parte la cele mai importante turnee de tenis din circuit.Halep va reveni pe terenul de tenis pe data de 7 martie, la turneul de la Dubai, pe care l-a mai castigat anul trecut, dupa ce a trecut in finala de Rybakina.Conform…

- Romania va fi reprezentata de noua judoka la turneul Grand Slam de la Tel Aviv, care se va desfasura de joi pana sambata, potrivit site-ului Federatiei Internationale de Judo, potrivit Agerpres.