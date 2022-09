Cine va repara şcolile din Craiova cu 11 milioane de euro? Cine va repara scolile din Craiova cu 11 milioane de euro. O firma si doua asocieri de firme se bat pentru contractul de patru ani care presupune lucrari de reparatii si de renovare la cladirile detinute de Primaria Craiova si la cele ale unitatilor de invatamant. Municipalitatea a lansat procedura de achizitie a lucrarilor, in baza unui acord cadru pe 48 de luni, in data de 4 august si a asteptat oferte pana la data de 20 septembrie. Si au venit. Nu una, ci trei, care au si intrat in evaluare. Suma maxima estimata a fi cheltuita in cei patru ani depaseste 11 milioane de euro, bani pentru „lucrari… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a achizitiei a fost de 249.000 lei Primaria orasului Cernavoda a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru "Urmarirea comportarii in timp a podului peste Canalul Dunare Marea Neagra ndash; Podul Sfanta Maria, prin metode geodezice, pentru Primaria Orasului Cernavoda".…

- Cine va intretine cu 25 de milioane de euro gazonul de pe „Oblemenco”? La aceasta intrebare se contureaza deja un raspuns. GdS relata, luna trecuta, solutia gasita de Primaria Craiova pentru a mentine verde si la standardele recomandate de FIFA si UEFA suprafata de joc de la stadionul de fotbal: un…

- Valoarea finala a achizitiei este de 34.797.741,77 lei, avand o durata de 39 de luni Primaria municipiului Tulcea a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru reabilitarea si modernizarea sistemului rutier si lucrari tehnico edilitare, strazi trasee auto, municipiul Tulcea". Prezenta…

- Primaria iși asigura plinul de stalpi și garduri pentru pietoni, pentru urmatorii patru ani. Dupa ce a achiziționat , in noiembrie anul trecut, 211 stalpi din fonta pentru delimitarea accesului pietonal și auto, de data asta municipalitatea vrea mai mult. Vrea sa aiba propriul furnizor care sa-i asigure,…

- Autoritatile locale din Craiova cauta o noua firma care sa se ocupe de repararea scolilor in urmatorii patru ani. Actualul acord cadru expira in acest an, asa ca primaria a lansat, zilele trecute, licitatia pentru un nou contract de lucrari. De data asta, cu o valoare mai mare. Potrivit anuntului publicat…

- Primaria Craiova a dat start lucrarilor de amenajare a unui nou parc: Fantasy Park. Este vorba, de fapt, de obiectivul de investitii „Regenerare urbana in municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu“, proiect care a demarat inca din 2021 si a fost atribuit spre sfarsitul anului. Municipalitatea…

- Olguta le arata „peretele verde“ dezvoltatorilor imobiliari. Proiectul pilot demarat anul trecut de Primaria Craiova, realizarea primului perete verde din municipiu, a avut finalitate. Pe o fatada a Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” au fost amplasate plante cu frunze permanente, care ar trebui sa ramana…

- Ministerul Finanțelor a lansat Programul IMM INVEST PLUS, prin care un beneficiar poate primi pana la zece milioane de lei. Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ prin care reglementeaza Programul IMM INVEST PLUS, care faciliteaza accesul la finanțare a firmelor care se confrunta cu un deficit…