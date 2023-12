Cine va noul senator USR în locul Ancăi Dragu Numirea Anca Dragu in funcția de guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova a lasat vacant un loc senator la grupul USR de la Senat. Prin numirea Ancai Dragu, pentru șapte ani, la butoanele Bancii Naționale a Republicii Moldova, a ramas liber un loc de senator pe lista USR de la București. Astfel, in locul Ancai Dragu, locul ar fi trebuit luat de urmatorul candidat de pe lista USR de la alegerile din 2020. Numai ca urmatorul candidat de pe lista USR București, Florina Raluca Presada, a demisionat in februarie 2021 din partid, așa ca locul va fi luat de urmatorul candidat. Este vorba de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

