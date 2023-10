Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a dezvaluit ca, in timpul studentiei, a jucat la pacanele. ”Dar nu mai mult de doua ori”. Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca a jucat vreodata la pacanele. „Sincer, cred…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca va aduce la TAROM manageri corporatiști, ca soluție pentru pierderile pe care compania le inregistreaza de ani. „Orice ministru al Transporturilor dorește sa salveze un brand național cum e TAROM. Dar ca sa faci acest lucru, in acest moment, pot…

- Vești proaste. Ministerul Transporturilor: CFR Infrastructura a anulat toate cele șase licitații pentru modernizarea Magistralei Craiova – Caransebeș. Am putea pierde finanțarea externa! Adio linii feroviare pe care sa circulam cu 160 km/ora! Adio tunele, viaducte și stații CFR noi pe magistrala Craiova-Caransebeș!…

- Intrebat de jurnaliști despre intenția coaliției de a elimina sporuri precum cel de condiții vatamatoare, prim-vicepreședintele PSD și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a replicat: ”Nu poți sa stai și sa ceri spor de caldura daca ești fochist, e fișa postului!” Ministrul Transporturilor, Sorin…

- Suparat pe italienii care lucreaza la drumul de legatura A1 – DN69 avanseaza foarte greu cu lucrarile, a sistat contractul. „Am constatat ca mobilizarea constructorului este foarte slaba: progresul fizic realizat in anul 2023 este de doar 5%. As vrea ca aceasta reziliere sa fie considerata un exemplu…

- Sorin Grindeanu anunța ca 150 de angajați din Ministerul Transporturilor vor fi dați afara. „Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 – nu vorbesc de companii, (…) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca nu este deloc mulțumit cu avansul lucrarilor la centura Zalau și amenința cu o vizita de lucru. „Trebuie sa gasim impreuna o varianta care sa duca la marirea ritmului lucrarilor pe centura Zalaului. Nu sunt multumit, nu am cum sa fiu multumit. Trebuie sa gasim…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a verificat stadiul lucrarilor pe secțiunile Nadașelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Salajului din Autostrada Transilvania! Ministrul Grindeanu susține ca firma constructorului roman, adica a lui Dorinel Umbrarescu, are o mobilizare buna pe cele doua secțiuni…