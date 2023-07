Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii anticorupție efectueaza percheziții, joi, la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov și la Centrul de batrani Armonia, dar și la domiciile unor funcționari publici, intr-o acțiune referitoare la modul in care instituțiile de control și-au indeplinit atribuțiile in privința…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri, 7 iulie, la inceputul ședinței de Guvern, ca a cerut demiterea șefilor ANPIS și AJPIS, a șefilor DGASPC-urilor locale și a președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați, dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in…