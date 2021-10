Cine va deține piața imobiliară în viitor. Un expert face dezvăluiri: ”Toți vor sta cu chirie” Piața imobiliara o sa treaca prin schimbari uriașe daca nu o sa fie gasite soluții cat se poate de repede. Prețul materialelor de construcții a crescut in toata lumea, așa ca dezvoltatorii au vrut sa aiba parte de un caștig imediat și au cerut sume mai mari pentru locuințe. Probleme pe piața imobiliara. Ce previziuni […] The post Cine va deține piața imobiliara in viitor. Un expert face dezvaluiri: ”Toți vor sta cu chirie” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nordis Group a devenit tot mai activ in ultima perioada pe piața imobiliara, in condițiile in care și-a intensificat activitatea de dezvoltare, aducand in Romania un nou model de business și de dezvoltare imobiliara care imbina componenta rezidențiala...

- Un jurnalist de investigație iși creeaza o identitate falsa, de strateg al unui mic partid german, și contacteaza mai multe agenții internaționale de PR, specializate in campanii politice, pentru a afla ce sprijin ar putea primi din partea lor intr-un an cu miza electorala majora. Deși partidul pe care…

- Prețul apartamentelor din Cluj-Napoca este umflat de puzderia de agenții aparute, care percep comisioane și incearca sa creasca prețurile cu orice minciuna. ”Am cazut intr-o profunda stare de uimire dupa ce am consultat puțin piața imobiliarelor din orașul in care locuiesc. Daca ai de gand sa vinzi…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 554,65 lei pe MWh in luna august 2021, valoare de peste trei ori mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 183,19 lei pe MWh, potrivit raportului lunar…

- Un numar de 29.342 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale au fost eliberate in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 33,4% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, potrivit datelor remise luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres.…

- Primaria municipiului Tulcea le recomanda persoanelor care doresc sa cumpere loturi de teren in noile cartiere rezidentiale sa le solicite dezvoltatorilor imobiliari dovada si perioada de timp in care acestia vor realiza utilitatile, potrivit unui anunt transmis marti presei, arata Agerpres.…

- Cluj, "cea mai scumpa și cea mai dinamica piața imobiliara din Romania" Foto: Wikipedia.org RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Clujul ramâne cea mai scumpa și cea mai dinamica piața imobiliara din România. Pandemia a însemnat recalibrarea unor tendințe, cumparatorii cautând…

- Ether, criptomoneda platformei Ethereum, a depașit bitcoin și alte criptomonede majore ca volum al tranzacțiilor în prima jumatate a lui 2021, arata datele Coinbase, cea mai mare bursa de monede digitale din SUA, potrivit Markets Insider.Volumul tranzacțiilor cu ether a crescut cu 1.461%…