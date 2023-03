Stiri pe aceeasi tema

- Edilul PNL al Constanței, Vergil Chițac, nu mai știe ce taxe sa mai inventeze ca sa aduca bani in caseriea primariei, iar ultima ”gaselnița” a stanit furia hotelierilor constanțeni. Taxa de stațiune se achita de catre hotelier Incepand din vara anului 2021, s-a introdus taxa de stațiune care reprezinta…

- Reținerea recenta de catre DIICOT a unui angajat al Garzii Forestiere Suceava a scos la lumina uriașa caracatița a mafiei lemnului din aceasta zona, controlata de oamenii baronului PNL de Suceava, Gheorghe Flutur. Prejudiciu de peste 570.000 de euro doar prin anularea aplicației SUMAL Potrivit anchetatorilor,…

- Licitatiile pentru sectoarele de plaja vor fi organizate, cu siguranta, in luna martie, iar pana pe 15 aprilie „Apele Romane" trebuie sa predea aceste zone noilor chiriasi, a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, continua sa-și bata joc de plajele de pe litoral dar mai ales de turismul romanesc și acest aspect s-a vazut la ultima ședința de Guvern din aceasta saptamana. Tergiversare controlata de… Barna Tanczos PUTEREA a semnalat inca de anul trecut…

- Programul Rabla Local va incepe in martie: Cum se va stabili numarul de beneficiari Programul Rabla Local va incepe in martie: Cum se va stabili numarul de beneficiari In cursul zilei de joi, 2 februarie, Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, a declarat ca programul „Rabla local”,…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a pregatit cateva mutari surprinzatoare prin care vrea sa-și continue opera de devalizare a Administrației Naționale Apele Romane. ”Bordelul” lui Dume de la Oradea s-a mutat in București PUTEREA a semnalat la sfarșitul anului trecut ca…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a pregatit cateva mutari suprinzatoare prin care vrea sa-și continue opera de devalizare a Administrației Naționale Apele Romane. ”Bordelul” lui Dume de la Oradea s-a mutat in București PUTEREA a semnalat la sfarșitul anului trecut ca ministrul…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a pregatit cateva mutari suprinzatoare prin care vrea sa-și continue opera de devalizare a Administrației Naționale Apele Romane. ”Bordelul” lui Dume de la Oradea s-a mutat in București PUTEREA a semnalat la sfarșitul anului trecut ca ministrul…