Cine trimite avioane în Ucraina? Purtătorul de cuvânt al Pentagonului nu spune Statele NATO au livrat deja Ucrainei avioane sau piese pentru aparate de lupta, dupa cum a anunțat purtatorul de cuvant al Pentagonului. Dar… Oficialul american nu a precizat cine a trimis in țara vecina avioane și nici cate! Dar a explicat ca ele pot fi folosite de armata din țara vecina.Pe de alta parte, surse oficiale americane citate de CNN au anunțat ca președintele Biden intenționeaza sa acorde inca un ajutor militar Ucrainei, tot de 800 de milioane de dolari. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca, in ultimele 2 saptamani, in Ucraina au ajuns avioane de lupta și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

