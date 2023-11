Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Romania a invins Elveția și s-a calificat pe primul loc in grupa la Campionatul European de Fotbal - Euro 2024, premierul Marcel Ciolacu a spus ca este momentul ca și Guvernul se implice direct in finanțarea Academiilor de fotbal.

- Romania a invins Elveția in ultimul meci din Grupa I pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania. Ocuparea fotoliului de lider al grupei a propulsat naționala Romaniei in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți a grupelor.Pe 2 decembrie, incepand cu ora 19:00,…

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat echipa naționala de fotbal in cantonamentul de la Mogoșoaia, inainte de ultima partida din preliminariile pentru Euro 2024, cea impotriva Elveției. Romania este deja calificata la turneul final din Germania, dupa victoria de sambata seara impotriva Israelului.…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a recunoscut marți, intr-o intervenție la Antena3 CNN, ca joaca la jocurile de noroc. „Am jucat la Loto și la pariuri sportive și am caștigat”, a spus ministrul Agriculturii.„Eu și familia mea jucam ocazional. Ne strangeam toți, ne uitam pe bilete. Cred ca orice…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca anul acesta va incepe construcția primelor șase centre de colectare a legumelor și fructelor, dintr-un total de 15 care vor fi construite in Romania. „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi,…

- Așa cum se aștepta toata lumea, Comisia Europeana nu a mai prelungit restricțiile la importurile de cereale din Ucraina care expirau pe 15 septembrie. Comisia Europeana a decis sa nu prelungeasca restrictiile la importurile de cereale din Ucraina, dupa data de 15 septembrie, a anuntat, vineri, Executivul…

- Romania joaca in grupa I din preliminariile Campionatului European de fotbal pentru seniori, care va avea loc anul viitor, in Germania, adversarele tricolorilor fiind: Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Etapa a 6-a a grupei s-a desfașurat marți, 12 septembrie, cu partidele: Romania – Kosovo…

- Nu ne mai desparte foarte mult timp pana la dubla pe care echipa nationala de fotbal o va disputa impotriva Israelului si a celor din Kosovo. Romania se afla pe locul al doilea in Grupa I a preliminariilor Campionatului European de Fotbal care va avea loc in 2024 in Germania.„Tricolorii” au strans 8…