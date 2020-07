Dupa uciderea scandaloasa din Minneapolis a afro-americanului George Floyd de catre ofițerul de poliție Derek Chauvin in timp ce era supus arestarii sub acuzația de folosire de bani falși in dimineața zilei 25 mai 2020, au izbucnit proteste violente in toate statele americane in care au rezultat peste 11 000 de arestari. Protestatarii au ieșit in strada pentru a combate rasismul sistematic, brutalitatea și comportamentul necorespunzator al polițiștilor impotriva oamenilor de culoare.