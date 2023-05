Stiri pe aceeasi tema

- A fost spectacol pe scena Eurovision din Liverpool. Reprezentantul Romaniei, Theodor Andrei, a sustinut a doua repetiție, la care a avut acces și presa. Artistul nu a avut emoții deloc și a cucerit publicul fara drept de apel.

- Ne apropiem de semifinalele Eurovision 2023. Delegația Romaniei a plecat azi spre Anglia. Mai exact spre Liverpool, acolo unde are loc ediția din acest an a concursului international. Reprezentantul Romaniei este Theodor Andrei, care va interpreta piesa D.G.T. (Off and On).

- Theodor Andrei se afla deja pe primele locuri in topul preferințelor fanilor competitiei internationale Eurovision pentru semificanle, noteaza click.ro. Reprezentantul Romaniei se situaza, dupa unele clasamente neoficiale, pe locurile 2 sau 4. De asemenea, artistul a inceput turneul de promovare la…

- Libertatea a scris miercuri ca producatorii TVR i-au cerut Paulei Seling ce sa cante in finala Selecției Naționale Eurovision Romania. Inițial TVR a negat, iar artista n-a negat, dar a preferat sa nu dea detalii. Dupa publicarea articolului, Paula Seling confirmat informațiile ziarului printr-o postare…

- Sambata, 11 februarie, a fost ales reprezentatul Romaniei la Eurovision 2023, Theodor Andrei . La selecția naționala, eveniment care a avut loc la TVR, a participat in public și Mihai Traistariu, care, intr-o postare pe Facebook, a laudat concursul, dar a și dezvaluit ca exista „lucruri la care se mai…

- Artistul Florin Ristei a transmis un mesaj foarte dur pe pagina sa de Facebook in legatura cu concursul Eurovision! „0.18% din populația Romaniei a votat aseara la Eurovision. Caștigatorul a fost ales cu voturile a 0.028% din populație. Eu sunt curios cand iși va da TVR seama ca e jalnic ce se intampla,…

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

- Finala Selectiei Nationale a Eurovision 2023, in urma careia va fi desemnata melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool, are loc sambata, de la ora 20,30, si este transmisa pe TVR 1, TVR International, pe platforma TVR+ si pe conturile din retelele de socializare…