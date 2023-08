Cine sunt părinții beizadelei de 19 ani care a ucis doi tineri la 2 Mai Șoferul drogat de la 2 Mai, Matei-Vlad Pascu, are 19 ani, are permis de puțin timp și provine dintr-o familie instarita din București. Mama lui Matei-Vlad Pascu are afaceri in domeniul imobiliar, iar tatal era pasionat de mașini și de curse off road. Tanarul de doar 19 ani avea permis de conducere de puțin timp. Iar tanarul s-a laudat cu statutul lui privilegiat. In postarile de pe rețelele de socializare, el apare adesea in imagini cu teancuri de bani și mașini scumpe, in special Mercedes Benz. Un videoclip publicat recent de tatal sau ii arata pe cei doi la bordul unei decapotabile și din postare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii despre șoferul drogat de la 2 Mai, care a ucis doi tineri și a ranit alți trei. Matei-Vlad Pascu are 19 ani, are permis de puțin timp și provine dintr-o familie instarita din București.

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, era drogat și a fugit de la locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști in Vama Veche.Citește și: Ies la iveala detalii terifiante de la accidentul de pe litoral: tanarul care a intrat cu…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Doi tineri au murit dupa ce o masina a intrat intr-un grup, sambata dimineata, in localitatea 2 Mai. Soferul autovehiculului a fugit de la locul accidentului, fiind gasit in Vama Veche. Conducea un Mercedes decapotabil cu numere de București. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina.…

- Șoferul care a provocat un accident mortal in 2 Mai a fost prins in Vama Veche. Polițiștii spun ca acesta consumase 3 tipuri de droguri. Șoferul a intrat intr-un grup de 8 pietoni, pe DN39, in localitatea 2 Mai. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar polițiștii l-au prins dupa scurt timp, in…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de pietoni la ieșire din localitatea 2 Mai in județul Constanța. Soferul a fugit, fiind gasit in Vama Veche. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina. In jurul orei 5 și 20 de minute, a fost…

- Accident teribil in județul Galați. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp. Polițiștii au aflat ca barbatul aflat la volanul autoturismului nu deținea permis de conducere.