Cine sunt miniștrii care nu participă niciodată la ședințele de Guvern La ora actuala sunt mai multe instituții de top ale statului roman sunt conduse de persoane impuse pe criteriu politic ale caror funcții sunt de ministru, dar acest „amanunt” se știe mai puțin. Cabinetul Marcel Ciolacu are in prezent 18 miniștrii, dar mai exista instituții de top ale Romaniei care sunt conduse tot de miniștrii, insa acest mic-mare amanunt se cunoaște mai puțin. Potrivit informațiilor oficiale, la ora actuala, cinci instituții de top al Romaniei sunt conduse de persoane impuse pe criteriu politic iar funcția lor este de ministru. Cele cinci instituții conduse de un ministru sunt:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) a anunțat ca, incepand cu data de 8 ianuarie 2024, elevii din 19 județe din Romania nu vor mai beneficia de transport gratuit și vor trebui sa suporte costurile abonamentelor din propriul buzunar. Conducerea FORT explica ca aceasta schimbare brusca vine…

- Maina Coca Cretu va asigura functia de prim procuror al Parchetului Tribunalului Tulcea si de la 1 ianuarie 2024, cu delegatie. Decizia a fost luata de catre Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, in sedinta din 20 decembrie 2023, dupa suplimentarea ordinii…

- Donald Tusk a depus astazi juramintul de investire in funcția de prim-ministru al Poloniei. Miniștrii noului sau guvern au depus și ei juramintul in fața președintelui Andrzej Duda. Dupa doua mandate la președinția Consiliului European (2014-2019), Donald Tusk a revenit in centrul vieții politice poloneze…

- Noua lege a pensiilor va destabiliza complet Romania, a avertizat deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei.Intrebat ce critici aduce USR proiectului aprobat de Guvern și aflat in prezent in Parlament, deputatul USR a explicat: „Principala critica este faptul ca va destabiliza…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta alegerea, la 9 noiembrie 2023, a prof. dr. Bogdan Aurescu in functia de judecator al Curtii Internationale de Justitie CIJ .Potrivit MAE, Prof. dr. Bogdan Aurescu a obtinut majoritatea absoluta a voturilor atat in Adunarea Generala a ONU, cat si in Consiliul de Securitate…

- Consiliul Concurenței inca analizeaza datele culese de la banci in investigația privind o posibila ințelegere de tip cartel in legatura cu raportari in Biroul de Credit, iar rezultatele vor fi prezentate cel mai devreme anul viitor, in același timp cu rezultatele celeilalte investigații privind posibila…

- Liderii PNL, intruniți vineri la Sinaia, au decis, cu unanimitate de voturi, ca liberalii sa candideze pe liste separate la alegerile de anul viitor. Liberalii au ales calea „prin noi insine” in alegerile din 2024. Conducerea PNL a luat aceasta decizie dupa ce a analizat trei scenarii privind alegerile…

- Prezentam ultimii noua candidați la funcția de primar general de Chișinau . Amintim, numarul lor total este de 27. Nr.19 Anatolie Prohnițchi – candidatul “Partidului Verde Ecologist” 66 de ani, președinte al “Partidului Verde Ecologist” Colonel in rezerva, pensionar al MAI, absolvent al Școlii superioare…