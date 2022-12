Cine sunt Emilian și WRS, câștigătorii „Te cunosc de undeva” 2022 Emilian și WRS au caștigat „Te cunosc de undeva” 2022. Așadar, Emilian și Wrs au caștigat marele premiu in valoare de 15.000 de euro, care va fi donat in totalitate unei familii cu nevoi. Iata, așadar, cine sunt Emilian și WRS, caștigatorii „Te cunosc de undeva” 2022! Emilian și WRS sunt caștigatorii de la „Te cunosc de undeva” 2022 Competiția „Te cunosc de undeva” se afla printre preferatele telespectatorilor, iar in cadrul ultimei ediții, transformarile au fost spectaculose, astfel ca publicului nu i-a fost ușor sa desemneze echipa caștigatoare. In finala sezonului 18 a emisiunii „Te cunosc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

