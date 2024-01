Stiri pe aceeasi tema

- Un tragic accident de circulație a avut loc marți de dimineața, in județul Galați, unde o mașina a intrat pe contrasens intr-un camion și a luat foc imediat dupa impact. Doi tineri de 18 și 19 ani au fost gasiți carbonizați in interior, scrie site-ul local de știri Umbrarești informat, care publica…

- Tupeu de Borșa. A ieșit la plimbare cu o mașina fara numere de inmatriculare. In finalul de saptamana trecut, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control in zona de responsabiliate, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au oprit in trafic, pentru control,…

- O mama si fiica ai au ajuns miercuri seara la spital in urma unui accident petrecut pe DN 25 in localitatea Ivesti, judetul Galati. Traficul este blocat dupa ce au pierdut controlul masinii si au lovit un stalp de iluminat si apoi o teava de gaze.

- Doina Teodoru și Mihai Bendeac au muncit impreuna la o serie de proiecte, chiar și la un serial de televiziune, așa ca vedeta il cunoaște bine pe actor. „Ține flacara asta aprinsa și in oamenii din jurul lui”, il lauda ea pe Bendeac, intr-un interviu pentru Fanatik. Actrița Doina Teodoru s-a nascut…

- Doi adolescenti, in varsta de 13, respectiv 15 ani, din judetul Gorj, sunt suspectati ca au plecat spre o partie cu un autoturism pe care l-au gasit parcat, cu usile descuiate si cu cheile in contact. Baiatul de 15 ani a fost retinut, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni, transmite…

- Doi adolescenți au devenit victimele unui șofer beat. Aceștia se aflau pe trecerea de pietoni, iar dintr-o data au fost spulberați de o mașina. Cei doi au ajuns de urgența la spital, in urma incidentului. Polițiștii l-au testat pe șofer.

- „Este un incident nefericit. Nu cred ca este corect ca Marius Budai a fost prins intr-o mașina furata. Nu am furat eu nicio mașina. Ne intorceam de la Chișinau, de la un eveniment. Mașina o are din anul 2015, achiziționata din Galați, de la o doamna, cu acte. Dumnealui (n.r.: Dan-Constantin Șlincu)…

- Agresiune in trafic, pe un bulevard principal din orașul Galați. Doi barbați au coborat din mașina și au luat la bataie un alt șofer, tragandu-l afara din autoturism. Totul s-a intamplat din cauza unei fete, au stabilit polițiștii.