Cine sunt chimiştii prinşi în laboratorul de extragere a cocainei din Bihor Doi dintre cei cinci traficanti de droguri prinsi de politisti si procurorii DIICOT in laboratorul de droguri din Bihor sunt chimisti ai celebrului cartel Cali din Columbia. Cei doi columbieni, impreuna cu doi romani si un om de afaceri israelian stabilit in Bucuresti, au pus la cale o retea de trafic de droguri, pe ruta […] The post Cine sunt chimistii prinsi in laboratorul de extragere a cocainei din Bihor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

