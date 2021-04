Petruța, mămica de 22 de ani, nu va supraviețuii fără ajutorul nostru

O mămică de 22 de ani are mare nevoie de sânge. Petruța are un băiețel de 3 ani și a fost diagnosticată cu leucemie în urmă cu o săptămână. Petruța Alexandra Ilie are doar 22 de ani și un băiețel care în martie va împlini 3 anișori. Atât de tânără, dar… [citeste mai departe]