Cine sunt cele două moldovence care a luat cu asalt Congresul SUA CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Protestele din SUA sunt evenimentul de cel mai mare rezonanța din saptamana care deja trece. Toata lumea a fost cu ochii pe evenimentele de la sediul congresului american. Este de notat ca in acțiunile de protest desfașurate la Washington in susținerea lui Donalt Trump au participat și doua moldovence: mama și fiica - Eugenia și Cristina Malimon. Ambele au fost reținute e forțele de ordine pentru patrunderea ilegala in cladirea Congresului. Cel puțin așa relateaza OregonLive.com. Potrivit informațiilor de pe pagina de Facebook a Cristinei Malimon, ea locuiește… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

