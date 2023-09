Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva membri ai Consiliului de Administrație din cadrul federației intenționeaza, in frunte cu Flavius Sasaeac, președintele Asociației sa forțeze un vot impotriva lui Constantin Din la urmatoarea ședința Puterea executiva a Federației Romane de Handbal, formata din președintele Constantin Din și…

- Ședința de ieri a Consiliului de Administrație de la SNTFC CFR Calatori a fost puțin tensionata, dar, intr-un final, i s-a prelungit mandatul actualului director general Traian Preoteasa. Consiliul de Administrație de la CFR Calatori, condus de catre profesorul Gheorghe Popa, a decis ieri prelungirea…

- Primarul General se distreaza de minune pe unde are șansa, asta in timp ce bucureștenii fac dușuri reci, din cauza deselor avarii și reparații. Dupa ce a fost surprins in slip, la piscina, acum a fost fotografiat cu prosopul, de la brau in jos, pe model „Marica”. Nicușor Dan, primarul ‘Marica’ al administrației:…

- Guvernatorul Mugur Isarescu a prezentat raportul asupra inflației. Mugur Isarescu a taxat instituțiile media care au relatat in urma cu doua zile ca Banca Naționala a Romaniei ar fi atenționat Guvernul daca majoreaza impozitele crește inflația. In comunicatul publicat dupa ședința Consiliului de Administrație…

- Revizia programata la CET Sud și o avarie recenta lasa fara apa calda circa 4.800 de blocuri din Capitala. Timp de inca cinci zile mii locuitorii din mai multe cartiere bucureștene vor trebui sa apeleze la clasicul duș rece, impus de Compania Municipala Termoenergetica. Cei mai afectați bucureșteni…

- Vicepreședintele Partidului Schimbarii și expert in energetica, Sergiu Tofilat, urmeaza sa fie desemnat membru al Consiliului de Administratie al SA „Moldovagaz”. Anunțul a fost facut in cadrul emisiunii „Alternativa” de la TV8. {{689238}}„La sfirșitul lunii iulie va fi adunarea acționarilor Moldovagaz…

- Actionarii, Ion Dumitrache si Ioana Florentina Dumitrache au hotarat incetarea mandatului de administrator si a calitatii de membru al Consiliului de Administratie ale Ramonei Petre Ulterior, s a procedat la numirea unui nou administrator si membru in Consiliul de Administratie in persoana Ana Mariei…

- ​Primarul Capitalei, Nicușor Dan, spune ca in aceasta iarna a fost „mai bine” pentru bucureșteni cu caldura decat iarna trecuta și „mult mai bine ca acum doua ierni”. De avariile la termoficare, insa, care saptamanal lasa sute de blocuri fara apa calda și caldura, bucureștenii nu vor scapa „mai devreme…