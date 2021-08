Cine sunt cei mai titrați sportivi de la JO Tokyo 2020 Înotatorii Caeleb Dressel (SUA) și Emma McKeon (Australia) sunt sportivii care au cucerit cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.



Dressel a cucerit în total cinci medalii de aur la JO 2020, în timp ce McKeon se întoarce acasa cu sapte medalii, patru dintre ele de aur si trei de bronz, potrivit Agerpres.



Lista celor mai titrati/medaliati sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo:



1. Caeleb Dressel (SUA/înot) 5 medalii în total, 5 de aur

2. Emma McKeon (Australia/înot) 7 medalii în total, 4 de aur, 3 de bronz

