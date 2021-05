Microsoft, Continental si Oracle sunt companiile care ocupa primele trei pozitii in topul celor mai doriti angajatori in 2021, conform studiului Cei Mai Doriti Anga­jatori 2021 realizat de Catalyst Solutions, citat de Ziarul Financiar. Microsoft a revenit pe primul loc in topul preferintelor respondentilor dupa noua ani in care nu a mai ocupat aceasta pozitie.

Topul 10 al celor mai doriti angajatori este completat de companii precum Amazon, IBM, Endava, Bosch Romania, ING Romania, OMV Petrom si Vodafone Romania.

„30% dintre angajatorii din top 100 sunt companii de tehnologie,…