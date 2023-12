Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul Daniel Pavel a facut declarații despre concurenții de la „Survivor All Stars”, dupa ce fanii s-au aratat curioși sa afle cine sunt cei care se vor intrece in show-ul de la Pro TV, care revine in 2024. Ieri s-a aflat ca emisiunea revine la Pro TV in 2024. La „Survivor All Stars” eroii vor…

- Este oficial! Survivor Romania revine la PRO TV, insa de data aceasta cu un sezon special, „Survivor All Stars”. Daniel Pavel, gazda show-ului, a facut primele declarații despre acest proiect inedit.Cel mai puternic show din lume. Emisiunea in care concurenții iși depașesc fiecare limita și ințeleg…

- Trei echipe s-au intrecut la jocul pentru amuleta, in ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6. Dupa o confruntare dificila, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat avantajul, in ediția din 14 noiembrie 2023.

- Andrei, fostul concurent de la Mireasa, sezonul 5, și-a sarbatorit ziua de naștere de curand. Printre cei care i-au urat „La mulți ani” se numara și foști concurenți ai emisiunii cu care este bun prieten inca din timpul competiției.

- Sezonul 12 Chefi la cuțite și-a ales semifinaliștii. Dupa un ultim battle plin de situații tensionate și o proba individuala dificila, 9 concurenți merg direct in urmatoarea etapa a show-ului culinar. Iata cine sunt semifinaliștii Chefi la cuțite sezonul 12 in randurile de mai jos.