Stiri pe aceeasi tema

- Noul film Top Gun i-a oferit superstarului de la Hollywood, Tom Cruise, primul sau weekend de deschidere de 100 de milioane de dolari la box office, scrie BBC . Top Gun: Maverick reia povestea pilotului din marina americana, Pete „Maverick” Mitchell, din filmul original din 1986. In primele trei zile…

- Scriitorul american George R. R. Martin nu-si ascunde spiritul competitiv atunci cand vine vorba despre "House of the Dragon", un sequel HBO al celebrei productii de televiziune "Game of Thrones" , care va concura in toamna acestui an cu serialul "The Lords of the Rings: The Rings of Power", produs…

- Un barbat din Florida a doborat un record mondial dupa ce a vizionat „Spider-Man: No Way Home” de 292 de ori. Ramiro Alanis a doborat anterior recordul pentru „cele mai multe prezențe in sala de cinema pentru același film” in 2019, dupa ce a vizionat „Avengers: Endgame” de 191 de ori. In 2021, acesta…

- Reprezentantii postului de televiziune HBO au anuntat miercuri ca mult asteptatul serial "House of the Dragon", un prequel al celebrei productii TV "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor"), va avea premiera pe 21 august, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comedia romantica „The Lost City”, cu Sandra Bullock si Channing Tatum, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, generand 31 de milioane de dolari de la 4.253 de cinematografe. Filmul, regizat de Adam si Aaron Nee, este produs de Paramount. O scriitoare de romane de dragoste…

- Cați bani au dat romanii sa vada filme la cinema saptamana trecuta. Top Box Office Romania. Cele mai noi filme aparute la cinema au fost apreciate intr-un numar destul de mare. Asta o confirma chiar cifrele publicate de cinemagia.ro . Potrivit sursei citate, in perioada 14 martie – 20 martie 2022, in…

- Madalina Ghenea a postat primele imagini cu Ed Westwick, celebrul actor din „Gossip Girl”, de pe platoul de filmare. Cei doi fac parte din distribuția thriller-ului „Deep fear”, in care actrița are rolul principal.Madalina Ghenea a primit rolul principal in filmul „Deep fear”, regizat de catre Marcus…

- Allegra Gucci a facut, dupa aproape 27 de ani de la asasinarea tatalui ei – omul de afaceri italian Maurizio Gucci, dezvaluiri despre experienta pe care a trait-o atunci, potrivit Vanity Fair. Maurizio Gucci a fost nepotul lui Guccio Gucci, fondatorul casei de moda de lux italiene, Gucci. Allegra Gucci…