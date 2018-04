Cine sunt candidații la funcția de președinte FRF dupa alegerile din 2018. Lista candidaților inscriși pentru funcția de președinte sau reprezentant al structurilor sportive in Comitetul Executiv al FRF este urmatoarea: I. Președinte FRF 1. Razvan Burleanu 2. Ionuț Lupescu 3. Marcel Pușcaș 4. Ilie Dragan Razvan Burleanu este presedintele in exercitiu al Federatiei Romane de Fotbal. A jucat fotbal doar la nivel de juniori, el fiind si arbitru pana la varsta de 19 ani. Absolvent al SNSPA, actualul sef al FRF a activat ulterior in cadrul Primariei Bacau, Comisiei Juridice din Parlamentul Romaniei,…