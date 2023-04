Cine sunt baietii dulci din trap. Prima lor piesa a atins jumatate de milion de vizualizari, iar acum canta pe scena Beach Please

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bumb, senatorul PNL de Alba, ales membru in comitetul ANRE. Va caștiga peste jumatate de milion de lei pe luna Sorin Bumb, senatorul PNL de Alba, ales membru in comitetul de reglementare al ANRE. Va caștiga peste jumatate de milion de lei pe luna Sorin Bumb, senatorul PNL de Alba, a fost ales…

- Ioana Ignat sarbatorește peste 100.000.000 de vizualizari pe canalul sau de YouTube la videoclipul piesei Nu ma uita . Ioana este unul dintre puținii artiști din Romania cu un videoclip care depașește acest prag.

- Un concert de zile mari va avea loc in 23 martie la Palatul Republicii, incepand cu ora 18:00. 150 de muzicieni din Moldova și Romania se vor reuni pe aceeași scena. Prin acest eveniment vor fi marcați 110 ani de la Unirea Basarabiei cu Romaniei.

- Desparțirea cuplului format din Shakira și Gerard Pique va ramane pentru totdeauna un subiect ce va avea continuitate. Shakira a doborat 14 recorduri mondiale cu piesa facuta pentru fostul ei soț. Printre acestea se numara și recordul care rezulta ca melodia cantareței columbiene a atins 100 de milioane…

- Dorian Popa are doua mașini ce valoreaza jumatate de milion de euro Dorian Popa are in prezent 2.2 milioane de abonați pe contul de YouTube și 2.4 milioane de urmaritori pe Instagram. Astfel, artistul se numara printre cei mai bine platiți vloggeri/influenceri din Romania. Vezi aceasta postare pe…

- Peste un milion și jumatate de angajati, care sunt platiți cu salariul minim pe economie, ar putea caștiga mai mult. Romania mai are la dispoziție un an sa creasca venitul minim la un nivel adecvat, cerut de Uniunea Europeana.

- Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, va reprezenta Romania la Eurovision 2023. El a castigat Finala Selectiei Nationale Eurovision 2023, organizata sambata seara de TVR, si va reprezenta tara noastra la Liverpool, in luna mai. Piesa „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate…

- Are doar 18 ani, dar va reprezenta Romania la Eurovision 2023 la Liverpool in luna mai. Piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte vvalida” pentru…