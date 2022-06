Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden afirma, in timp ce se pregateste sa se intalneasca cu aliatii din Europa, ca nu se teme de fracturarea aliantei occidentale. El sustine ca razboiul din Ucraina ar putea deveni ”un joc de asteptare”, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden anunta luni ca este ”putin probabil” sa efectueze o vizita in Ucraina in marja unui turneu in Europa, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cancelarul Olaf Scholz afirma ca Germania este in proces de elaborare a unui acord cu Grecia prin care Atena va livra Ucrainei echipamente militare vechi si va primi transportoare blindate din Germania pentru a acoperi deficitul, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Germania a pus la punct un 'pod feroviar' cu Ucraina pentru a o ajuta sa-si exporte cerealele, care se acumuleaza in tara din cauza blocadei maritime impuse de Rusia, a declarat joi viitorul sef al fortelor americane in Europa, generalul Chris Cavoli, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Inmatricularile de masini noi in Europa au scazut in martie pentru a noua luna consecutiv, fiind afectate in continuare de problemele lantului de aprovizionare, care sunt amplificate de razboiul din Ucraina, au aratat miercuri datele din industrie, citate de Reuters. Fii la curent cu cele…

- Atena nu intenționeaza sa trimita mai multe echipamente militare in Ucraina, a declarat miercuri ministrul grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos. El a spus ca apararea propriului teritoriu de catre Grecia nu ar trebui sa fie slabita, in special pe insule, prin trimiterea de mai multe arme.…

- Comisia pentru aparare din Bundestagul german a dat miercuri unda verde pentru achizitia de drone inarmate, o premiera in Germania, tara care in urma invaziei ruse asupra Ucrainei a decis sa-si sporeasca masiv cheltuielile militare, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a cerut presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, instituirea unui armistitiu pe teritoriul ucrainean si organizarea unui summit cu liderii din Ucraina, Germania si Franta, pentru solutionarea conflictului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…