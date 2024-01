Cine se face vinovat de moartea Anei Oroș, femeia sfâșiată de câini în zona Lacul Morii Corpul de Control al lui Nicușor Dan a prezentat concluziile la un an dupa moartea Anei Oroș in zona Lacul Morii. Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a semnat raportul intocmit de Corpul de Control, mandatat sa efectueze o ancheta interna in Primaria Capitalei, care detaliaza circumstanțele care au condus la moartea tragica a Anei Oroș Daraban , in urma unui atac de caini comunitari petrecut in zona Lacul Morii in data de 21 ianuarie 2023. Raportul, cuprinzand peste 100 de pagini, evidențiaza neglijența și ineficiența unor instituții cheie, inclusiv a Poliției Locale Sector 6 și a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Sector 6 si Politia Locala a Municipiului Bucuresti au fost informate de catre Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) ca exista terenuri private neingradite, insalubre, pe care se afla caini comunitari, insa, pentru ca ASPA nu avea atributii de a ridica caini…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, sambata, ca peste 2.000 de caini au fost ridicati anul acesta de catre ASPA de pe strazile Municipiului Bucuresti, colaborarea cu cetatenii fiind esentiala. ”Peste 2.000 de caini au fost ridicati anul acesta de catre ASPA de pe strazile Municipiului…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) anunta, miercuri seara, ca peste 2.050 de caini fara stapan au fost ridicati, in cursul acestui an, de pe strazile Capitalei. Animalele sunt ingrijite si se cauta persoane care sa le adopte, transmite institutia, care multumeste conducerii…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor anunta ca in acest an au fost adoptati 1.249 de caini din adaposturile sale sau prin intermendiul targurilor si evenimentelor organizate in acest scop. De asemenea, in 2023, peste 3.100 de caini de rasa comuna, cu detinator, au fost sterilizati…

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, joi, cu 30 de voturi „pentru” si 20 de abțineri un proiect care prevede contractarea sau garantarea unei finanțari rambursabile interne de pana la 283.520.561 lei. Aceasta se face pentru refinantarea datoriei publice locale provenita din ratele de capital…

- La data de 14 noiembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigatii Criminale au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara si doua mandate de aducere, in Municipiul Bucuresti, intr un dosar penal de tainuire, prejudiciul…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Bucuresti anunta, joi seara, ca aproape jumatate din cainii capturati de pe raza Municipiului Bucuresti provin din Sectoarele 5 si 6, in primele zece luni ale anului fiind prinsi, doar in Sectorul 6, 509 caini, respectiv peste 25% din total,…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Bucuresti a anuntat joi ca aproape jumatate din cainii capturati de pe raza Municipiului Bucuresti provin din Sectoarele 5 si 6. In primele zece luni ale anului au fost prinsi, doar in Sectorul 6, 509 caini, adica peste 25% din total, informeaza…