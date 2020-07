Cine români scapă de autoizolarea de 14 zile la intrarea în Austria Autoritatile austrice au informat ca va exista posibilitatea ca aceasta categorie de cetateni sa fie testati la intrarea in Austria, in cazul unui test negativ nefiind necesara masura autoizolarii. Exista insa si exceptii de la masura autoizolarii, potrivit informatiilor trimise de Austria si citate de MAE: – cetatenii care prezinta un certificat (in limba engleza sau germana) de test negativ pentru infectia cu COVID-19 (PCR, RT), efectuat in ultimele 4 (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

