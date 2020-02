Cine realizeaza 90% din vanzarile de tigle din Romania CREATON, lider german in productia de tigle ceramice, parte a ETEX Group, anunta vanzari de 65 mil eur vanzari si 22% cota din piata de tigle ceramice in zece ani de prezenta in Romania.



LOCUL 2 LA VANZARI IN CEE



Din Romania se gestioneaza prezenta CREATON in Bulgaria si Moldova, iar din cifra de afaceri de 9,7 mil euro din regiune, in anul 2019, in Romania s-au realizat 90% din vanzari.



"Aceasta cifra claseaza tara pe al doilea loc, aproape de Ungaria, la vanzarile din sud-estul Europei, care au ajuns in 2019 la 37,5 mil euro", declara Manuel Buturuga, Sales Director

