Cine pune mâna pe locuinţa de 40.000 de euro a doamnei Maria? Maria Cretu a fost o locatara dintr-un bloc din Craiovita Noua. Femeia, singura pe lume, a murit la varsta de 95 de ani fara sa lase in urma vreun mostenitor. Venita de peste Prut, „doamna Maria“ era vaduva unui ofiter de armata si traia din pensia de urmas. Se instalase intr-o garsoniera de la etajul sase si ducea o viata discreta. Femeia era cocheta. Tot timpul era aranjata si ingrijita. Nu-i stiu prea bine povestea fiindca nu prea vorbea despre trecutul ei. Stiu ca era din Basarabia, ca fusese casatorita cu un ofiter. A incercat sa lase locuinta unor tineri, dar pana la urma nu s-au inteles.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

