Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a declarat joi, 17 februarie, dupa informația ca premierul Nicolae Ciuca l-a mustrat in ședința de Guvern de miercuri pentru ca a atacat public doi miniștri PSD, ca șeful Executivului a transmis „o recomandare ca pe viitor sa evitam astfel…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a afirmat, joi, ca nu a apostrofat pe nimeni, iar premierul Nicolae Ciuca i-a rugat pe membrii Guvernului sa nu mai vorbeasca in contradictoriu in spatiul public. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PNL Florin Citu a declarat, joi, dupa o discutie in biroul lui Marcel Ciolacu, despre tensiunile din sedinta de Guvern, cand premierul l-a apostrofat pe ministrul liberal Dan Viceanu pentru ca si-a criticat doi colegi ministri, de la PSD, in briefingul de la Palatul Victoria, ca "nu crede asa…

- Guvernul spaniol a decis marti ca purtarea mastii sanitare sa redevina obligatorie în exterior, în contextul în care numarul de cazuri de COVID-19 a crescut puternic în ultimele zile si a atins un record de aproape 50.000 de cazuri într-un interval de 24 de ore, conform…

- Nicolae Ciuca a facut, joi, primele declarații dupa investire și a ținut sa precizeze ca statul are bani de pensii și salarii. Aceasta problema atat de spinoasa, care a starnit panica și ingrijorare in ultimele zile, va fi dezbatuta in ședința de Guvern. Romania are bani pentru plata pensiilor și salariilor,…

- „La capitoul asistența sociala avem suplimentari. La pensii sunt 580 de milioane de lei deficit, dar il acoperim. Au fost subvenții retrase la rectificarea din august. Nu se poate cheltui suma de la Ministerul Transporturilor. Alocam 7% din PIB pentru inevstitii care se pot face cu siguranța in acel…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marți seara la Parlament lista Guvernului PNL-PSD-UDMR și programul de guvernare. Cabinetul va avea 20 de miniștri - 9 de la PNL, 8 de la PSD și 3 de la UDMR, iar singura femeie din executiv va fi Gabriela Firea. Ministrul Familiei are mai multe proiecte pentru…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marți la Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anunțat marți ca a depus la Parlament lista cu miniștri și progamul de guvernare. „Am depus programul de guvernare al coalitiei. El se bazeaza pe urmatoarele principii:…