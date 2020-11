Copacii de pe marginea unui drum județan din Dolj sunt un adevarat pericol pentru autovehiculele aflate in circulație. Trunchiurile arborilor au luat foc in urma unui incendiu de vegetație. Acestea au fost atat de afectate, ca abia se mai țin in radacini și risca la orice adiere de vant sa se prabușeasca pe carosabil. Copacii au fost mistuiți de foc pe interior și unii dintre ei abia se mai țin in scoarța. Toaletarea copacilor arși in comuna Goicea In fapt, incendiul a avut loc cu ceva timp in urma, in localitatea doljeana Goicea, dar s-a extins și pe raza localitații Maceșu de Sus. Localnicii…