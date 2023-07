Cine moşteneşte imperiul lui Silvio Berlusconi? Prin testament, Silvio Berlusconi a cedat pachetul majoritar de actiuni al holdingului familiei, Fininvest, celor mai mari doi copii ai sai, Marina si Pier Silvio. Acestia vor detine impreuna 53% din firma familiei. Silvio Berlusconi, care a fost de patru ori prim-ministru, a murit la 12 iunie din cauza leucemiei. Unul dintre cei mai bogati oameni din Italia, averea sa considerabila provine din afaceri in domeniul imobiliar, al televiziunii, al cinematografiei si al sportului. Dar el nu a indicat niciodata in mod public cine ar trebui sa conduca imperiul sau de afaceri dupa ce nu va mai fi. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

