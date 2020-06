Cine mai conduce America?

Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Statelor Unite, Washington, a fost decretata duminica stare de asediu dupa noi manifestatii in apropiere de Casa Alba, a anuntat primarul orasului, Muriel Bowser, a doua zi dupa o noapte marcata de revolte in mai multe localitati din tara, relateaza AFP.

- Scene extrem de tensionate au avut loc nu departe de Casa Alba, zona fiind invaluita de focul degajat de incendii, relateaza corespondetii Guardian si CNN. Un incediu a izbucnit in subsolul Bisericii Sfantul Ioan, care din 1816 este considerata "Biserica Presedintilor" pentru ca fiecare presedinte american…

- Moartea lui George Floyd a declanșat un val de proteste la nivel mondial, demonstrații de solidaritate cu mișcarea Black Lives Matter avand loc in Londra, Berlin, Toronto și Copenhaga, relateaza Variety. In Londra, sute de protestatari s-au adunat in Piața Trafalgar duminica dupa-masa pentru a „ingenunchea…

- Moartea lui George Floyd a revoltat lumea intreaga, iar pe strazile din SUA este haos. Cetațenii acuza ca la baza sta rasismul, o problema cu care, din pacate, America se confrunta in continuare. Ce a lasat in urma barbatul de 46 de ani?

- Potrivit președintelui American, inainte de a cere o renegociere, Beijingul ar trebui sa isi respecte angajamentele. Intrebat despre aceasta posibilitate, liderul administratiei de la Washington a raspuns: „Am auzit si eu asta”, chinezii „ar dori sa redeschida discutiile comerciale pentru a avea un…

- Ultimele estimari citate de Casa Alba prognozeaza ca in Statele Unite 134.000 de oameni vor muri de COVID-19. Cifra este de doua ori mai mare decat cea prezentata la precedentele estimari, scrie CNN, conform Mediafax.Estimarile realizate de Institutul de Metrica si Evaluare a Sanatatii de…

- Izolat la Casa Alba și lipsit de mitinguri zgomotoase, președintele vrea sa trimita un mesaj ca America se redeschide pentru afaceri.Intrucat oficialii din domeniul sanatații continua sa avertizeze impotriva calatoriilor neesențiale, Trump le-a cerut asistenților sa inceapa sa adauge evenimente oficiale…