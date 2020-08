Stiri pe aceeasi tema

- Hansi Flick, antrenorul echipei Bayern Munchen, a recunoscut ca meciul castigat cu Olympique Lyon (3-0), miercuri seara, la Lisabona, in a doua semifinala a Ligii Campionilor, a pus probleme bavarezilor, relateaza AFP. "Noi stiam ca meciul va fi dificil, pentru ca ei eliminasera echipe…

- Formatia Paris Saint-Germain s-a calificat in finala Ligii Campionilor, marti seara, invingand in semifinale, la Lisabona, cu scorul de 3-0, echipa RB Leipzig. Echipa pariziana s-a calificat pentru prima data in finala. Dupa semifinala din 1995, parizienii s-au mpus clar, prin golurile marcate de…

- Bayern Munchen o va infrunta pe Paris Saint-Germain in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympique Lyon cu scorul de 3-0 (2-0), miercuri seara, la Lisabona, in a doua semifinala a competitiei. Bayern s-a impus, firesc, prin golurile marcate de Serge Gnabry (18, 33) si Robert…

- Arbitrii Bjorn Kuipers si Antonio Mateu Lahoz vor conduce la centru meciurile programate, marti si miercuri, in semifinalele Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Olandezul Bjorn Kuipers va arbitra meciul RB Leipzig - Paris Saint-Germain, programat marti, de la ora 22.00. Citește și: Alexandru…

- Olympique Lyon s-a calificat surprinzator in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester City cu scorul de 3-1 (1-0), sambata seara, la Lisabona, in sferturile de finala. Lyon, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a facut o noua victima cu nume, dupa ce in faza…

- Bayern Munchen a dat o adverata demonstrație de fotbal in fața Barcelonei, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. A fost un șocant 8-2 pentru bavarezi, dupa golurile marcate de Muller, Coutinho, ambii cu „duble”, Perisic, Gnabry, Kimmich și Lewandowski. Alaba, autogol, și Luis Suarez au semnat…

- ​Atacantul Thomas Muller a declarat ca Bayern Munchen a dominat FC Barcelona cu brutalitate la meciul câstigat, vineri seara, scor 8-2, în sferturile Champions League."Este o seara foarte speciala. Am jucat într-un mod extraordinar. La victoria 7-1 cu Brazilia noi nu am…

- Formatia Bayern Munchen a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Fortuna Dusseldorf, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Germaniei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Jorgensen ’15 (autogol), Pavard ’29, Lewandowski ’43, ’50 si Davies ’52.…