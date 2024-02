Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Pirpiliu, fratele fostului deputat PDL, Stefan Pirpiliu, este denuntator si colaborator DNA in dosarul liderului PNL, Iulian Dumitrescu, de mai bine de 2 luni si jumatate, sustin surse judiciare, citate de Mediafax.In octombrie 2023, Ionel Pirpiliu, om de afaceri care controleaza activitatea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii. Acesta a declarat ca va demisiona din toate funcțiile pe care le deține in PNL. Dumitrescu a fost adus cu mandat la DNA Bucuresti, dupa ce anchetatorii…

- UPDATE Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe perchezitii, inclusiv la sediul CJ. La iesirea din sediul DNA Bucuresti, acesta nu a vrut sa faca declaratii in fața jurnalistilor. Presedintele Consiliului…

- Decizia luata de magistrați este una definitiva, ceea ce inseamna ca din momentul in care documentele ajung in locul unde patronul de la Ferma Dacilor era ținut in arest preventiv, el va putea sa paraseasca locul și trebuie sa mearga direct acasa, unde va sta in arest la domiciliu.Judecatorii au considerat…

- Sora și cumnatul lui Iulian Dumitrescu ar fi intrat recent in sediul DNA central unde urmeaza sa dea explicații in dosarul de mare corupție declanșat de procurori pe numele oficialului de la CJ Prahova.Potrivit acestora audierile ar fi inceput iar cei doi explica natura unor sume considerabile de…

- „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și fals, savarșite in perioada 2020 - prezent, de catre funcționari publici in legatura cu exercitarea…