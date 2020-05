Cine joaca in noul reboot Gossip Girl

Stiri pe aceeasi tema

- Chuck Bass sau mai degraba: Chuck ABS – daca ne luam dupa ultima poza postata de actorul Ed Westwick Cui nu ii este dor de ‘Gossip Girl’ și de ce sa nu fim sinceri? Cui nu ii lipsește frumușelul Chuck Bass? Ei bine, serialul va avea parte de un reboot care o sa apara … nu se știe exact cand, dar ideea…

- PSD, partidul care ani la rand a imparțit mici de 1 mai doritorilor, afirma vineri ca ziua de 1 Mai de anul acesta este cea mai neagra din ultimele doua decenii, atacandu-i pe liberali in legatura cu situația socio-economica. „Astazi traim cel mai negru „1 Mai” din ultimele doua decenii. Sunt afectati…

- In cadrul voluntariatului, tehnicianul „ciocarnarilor” a preluat postul de șofer pentru un aprozar aflat in apropierea locuinței sale. David Moyes a carat cutii cu fructe și legume pentru a le duce persoanelor in varsta. „Te deranjeaza daca te rog sa ceri și bani pentru ele?”, i-a spus patronul aprozarului…

- Milano este printre cele mai poluate orase din Europa si a fost focarul pandemiei de COVID-19 din Italia. In condițiile restrictiilor legate de prevenirea raspandirii coronavirusului, traficul auto in orasul lombard a scazut la valori cuprinse intre 30 si 75%, in functie momentele zilei, dar si indicii…

- Preturile petrolului au scazut luni cu circa 6%, investitorii avand indoieli ca reducerea record a productiei convenita de grupul OPEC+ va reusi sa echilibreze piata afectata de prabusirea cererii provocata de pandemia de coronavirus, transmite Reuters. Pretul petrolului Brent a scazut cu…

- ​Avionul rus care a aterizat recent pe Aeroportul Internațional JFK din New York a facut înconjurul internetului. În vremuri atât de dificile, orice urma de solidaritate pare a fi o gura de aer – mai ales când ea vine de la unul dintre cei mai hotarâți opozanți ai…

- In peste 30 de tari din intreaga lume, cel putin 900 de milioane de oameni sunt izolate la domiciliu, fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora. Numarul este greu de crezut si este fara precedent: de la Roma la New York, trecand prin Paris, 900 de…