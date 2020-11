Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la Antena Stars, Oana Roman vorbit și despredesparțirea lui Pepe de Raluca Pastrama. De asemenea, ea a dezvaluit și ce felde relație are cu artistul, care i-a fost alaturi in cele mai grele momente.„Nu-mi dau seama daca in seara aia, intr-un moment de disperare, s-a dus sa faca chestia asta…

- In ultimele luni, Oana Roman a trecut prin transformari fizice notabile. Vedeta s-a pus serios pe slabit, a dat jos pana acum circa 17 kilograme și nu are de gand sa se opreasca aici. Oana Roman a reușit sa slabeasca micșorand cantitea zilnica de hrana pe care o consuma, dar, cu toate acestea, a fost…

- Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastrama s-a transformat rapid in scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, dupa ce fosta partenera de viața a artistului l-ar fi acuzat de agresiune fizica și ar fi cerut un ordin de protecție. Pepe a anunțat in urma cu trei saptamani ca va divorța de Raluca Pastrama,…

- Oana Roman și Pepe sunt foarte buni prieteni. Vedeta a scos la iveala amanunte interesante dupa desparțirea artistului de Raluca Pastrama. Invitata in cadrul emisiunii Xtra Night Show, ea a recunoscut ca aflase de escapada la munte a scoței lui Pepe și posibila infidelitate.„Eu am aflat ca toata lumea…

- Oana Roman este de partea lui Pepe in scandalul dintre el și Raluca Pastrama. Aceasta a facut declarații in exlusivitate la Xtra Night Show, dupa ce s-ar fi dus in calitate de martor la proces. Vedeta ii ofera tot sprijinul cantarețului și nu crede nicio clipa ca acesta și-ar fi agresat soția.

- Oana Zavoranu se implica din ce in ce mai mult in scandalul momentului. Este vorba de divoțul fostului ei soț, Pepe și Raluca Pastrama. Dupa ce a facut anumite declarații despre cei doi, bruneta s-a dezlanțuit asupra Oanei Roman. Oana Zavoranu nu este la primul atac asupra Oanei Rman, in trecut au mai…

- Adriana Bahmuțeanu i-a luat pe toți prin surprindere cu ultimele declarații facute in legatura cu divorțul dintre Pepe și Raluca Pastrama. Vedeta, devenita psiholog și consilier dezvoltare personala, a șocat publicul cu ceea ce a avut de spus despre cei doi.

- La inceputul acestei luni fanii aflau de divorțul iremediabil dintre Pepe și Raluca Pastrama. Se pare ca au existat tensiuni in familie de vreo doi ani. Surse spun ca și Pepe ar fi alimentat acest deznodamant implicandu-se intr-o relație extraconjugala. Pepe se relaxeaza, la sala de fitness Nimeni nu…