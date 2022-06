Cine este violonistul Gabriel Tudor Radu, copilul genial al Filarmonicii din Sibiu Cel mai tanar solist din aceasta stagiune a Filarmonicii de Stat din Sibiu este violonistul Gabriel Tudor Radu, in varsta de noua ani, care a concertat joi seara, pentru prima data impreuna cu orchestra, din care fac parte si parintii lui. Gabriel Tudor Radu, Jacob Alexander Hatz si Serban Duta sunt cei trei copii care au impresionat cantand la vioara, pe scena Filarmonicii de Stat din Sibiu, intr-un eveniment cu copii pentru copii. Chiar si in orchestra a fost o fetita, la percutie. Violonistul Gabriel Tudor Radu de la Filarmonica din Sibiu are 9 ani „Ne-am gandit sa facem un concert cu copii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

